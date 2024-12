Dopo l’esperienza ai tempi del Covid, a Maracalagonis riprendono gli screening della salute a cura di “Sardegna For You”. Una iniziativa che trova l’appoggio del Comune e che verrà portata avanti a cura del medico Laura Perra, delegata alla Salute pubblica nell’amministrazione comunale. Per il 5 e il 6 dicembre sono previsti gli screening carotideo, Pneumologico e il Pap test.

Una iniziativa importantissima: la dottoressa Perra ha in passato ha gestito il periodo Covid, assieme ad alcune collaboratrice provvedendo anche alle vaccinazioni.

«In Sardegna», dice la sindaca Francesca Fadda, «stare male vuol dire attendere mesi o anni per curarsi. La proposta di questi screening non è sicuramente casuale. I residenti hanno la priorità nelle giornate indicate.sulla base delle richieste in calendario che Sardegna For you organizzerà appositamente con un contributo di appena 20 euro».

