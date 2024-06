È stato domato l'incendio che in via De Gasperi ha devastato la casa di due anziani coniugi di Maracalagonis. Dopo alcune ore di duro lavoro i pompieri hanno circoscritto il rogo avviando poi le operazioni di bonifica e facendo scattare gli accertamenti per risalire alle cause delle fiamme.

Un incendio che pare comunque accidentale, almeno questa è la prima ipotesi di vigili del fuoco e carabinieri.

La padrona di casa è finita in ospedale per accertamenti con alcune leggere ustioni. Adagiata su una ambulanza del 118 la donna - Carmela Agus – è ora in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

I due coniugi saranno ora ospitati dai familiari, in quanto la loro casa è inagibile, a causa degli ingenti danni prodotti dal fuoco.

© Riproduzione riservata