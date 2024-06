Abitazione in fiamme questo pomeriggio a Maracalagonis. L’incendio è scoppiato in via Alcide De Gasperi, dove il fumo ha invaso la strada, avvolgendo anche le altre abitazioni.

Sul posto i Vigili del fuoco di Cagliari con una squadra e l’autobotte e gli operatori del 118.

Non è chiaro se il rogo abbia interessato l’intera casa o solo una parte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.

