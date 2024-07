Tavola rotonda domani, lunedì, a Maracalagonis sul tema "Identità e produzioni locali, valore aggiunto per il territorio". L'iniziativa è della Coldiretti in collaborazione col Comune, il Distretto Rurale Sant'Isidoro e la Fondazione Sardegna.

«Un incontro importante – ha detto Efisio Perra della Coldiretti Sardegna e presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale – in cui si parlerà dell'importanza del marketing agroalimentare. Il tutto partendo dalla recente positiva esperienza fatta con le cassette delle produzione locali di Maracalagonis in un'ottica di riconoscibilità dei prodotti agricoli del territorio. L'invito è aperto a tutti».

L'evento si svolgerà nella Ex casa Cocco "Su coru de Mara" (fronte chiesa), alle ore 18. Si inizierà con i saluti della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, dell'assessore comunale all'agricoltura, Ennio Fogli, dell'assessore alle Attività produttive Francesco Pinna, del presidente della sezione locale della Coldiretti Giuseppe Farci, presidente anche della Cantina sociale di Quartu. Interverranno poi Barbara Argiolas, esperta di marketing territoriale, Efisio Perra della Coldiretti regionale, Giuliano Frau dell'Adoc, Paolo Atzei di Agripaking e Piero Sarritzu, direttore del Distretto rurale. Le conclusioni saranno affidate alla sindaca Fadda. Moderatore Marco Piscedda, esperto di marketing territoriale

