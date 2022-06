Un lavoro lungo e faticoso portato avanti con i mezzi e gli operai della Pro Service, società in house della Città metropolitana. Così il canale esterno al Rio Cortis di Maracalagonis ha il suo nuovo look, privo di detriti e sterpaglie. Un'opera importantissima per la sicurezza e per l'igiene della periferia.

I lavori sono in fase di ultimazione. I detriti accumulati su un terreno vicino, saranno ora trasferiti in una discarica autorizzata.

Un intervento simile viene sollecitato anche a Torre delle Stelle lungo il Rio Gavoi.

Uno dei residenti, Aldo Gorini, si è rivolto al sindaco di Maracalagonis Francesca Fadda e al sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda sollecitando l’immediata bonifica del fiumicciatolo che scorre sino alla spiaggia di Cannesisa.

In questo contesto, si propone un altro intervento della Città metropolitana che sempre attraverso la Pro Service potrebbe mettere subito in sicurezza l'intero corso del rio, capace durante le piogge di ferire la spiaggia e di trascinarvi i detriti che incontra lungo il tragitto.

