Nasce a Maracalagonis l'Università della Terza età. La sede sarà nel caseggiato scolastico di via Manzoni messo a disposizione dalla dirigente scolastica Emanuela Lampis. Si potrà frequentare indipendentemente dal titolo di studio e dall'età. Le iscrizioni sono aperte.

“L' amministrazione comunale su proposta dell'assessorato alla Pubblica Istruzione coordinato da Maria Paola Corona – si legge in un comunicato - promuove e sostiene progetti ideati per coniugare interesse alla scuola, cultura e bisogno di socializzazione. L'Università della Terza età, promuove percorsi esperienziali dove la cultura diventa veicolo di coesione sociale e coinvolge tutte le fasce d età, proponendosi come polo attrattivo e di relazione per tutti i cittadini”.

© Riproduzione riservata