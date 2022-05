La circonvallazione di Maracalagaonis sarà messa in sicurezza: Abbanoa e la Città metropolitana interverranno con un finanziamento complessivo di 530mila euro per sistemare la strada più trafficata e pericolosa del paese.

Nel dettaglio, Abbanoa spenderà 130mila euro da utilizzare per realizzare la rete idrica. La Città metropolitana metterà sul piatto 400mila euro per rifare l'asfalto nel tratto che dalla rotonda che si innesta sulla circonvallazione per Settimo e porta alla vecchia Orientale sarda, all'altezza di Gannì.

Previsti anche parcheggi, la nuova segnaletica orizzontante e verticale, il rifacimento dell'illuminazione pubblica.

La Circonvallazione è particolarmente insidiosa nel tratto dal cimitero alla zona industriale: da qui la necessità di questo intervento proprio per mettere in sicurezza quella che è sicuramente la strada più trafficata del paese.

