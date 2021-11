Due auto fuori strada a causa del manto stradale bagnato e tre donne in ospedale ieri nel Sud Sardegna.

Il primo incidente è avvenuto a Serrenti, dove i carabinieri della Compagnia di Sanluri sono intervenuti assieme al 118.

Coinvolta una donna di 78 anni del posto, che ha perso il controllo della sua Peugeot 307 a causa della pioggia battente e, dopo aver impattato due auto in sosta, si è ribaltata.

La donna ha riportato diversi traumi: soccorsa dal 118 è stata portata in codice giallo all’ospedale di San Gavino, non è in pericolo di vita.

Altro incidente a Castiadas sulla Statale 125var. Coinvolta una Volvo S40 condotta da una 46enne di Assemini, sul lato passeggero c’era anche la sua amica 69enne.

Anche qui il manto stradale reso viscido dalla pioggia ha fatto perdere il controllo del veicolo alla donna. L’auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro il guard rail, senza coinvolgere altre vetture. Le donne sono state traportate al Policlinico di Monserrato, non sono in pericolo di vita. Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri della Compagnia di Villaputzu.

