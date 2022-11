Un quartese è stato arrestato dalla Polizia perché destinatario di mandato d’arresto europeo da parte della Germania.

Le manette sono scattate ieri sera in località Capitana. L’uomo, S.E. di 47 anni, era ricercato per i reati di furto, danneggiamento e guida in stato d’ebbrezza.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno ricevuto una segnalazione dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, il 47enne doveva espiare una pena di un anno e 4 mesi di carcere.

Immediate sono scattate le ricerche: gli agenti, appurato che da tempo non viveva all’indirizzo di residenza, lo hanno rintracciato in una villetta in località Capitana, dove lo hanno tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Uta.

(Unioneonline/L)

