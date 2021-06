I vandali gettano terra sulle auto parcheggiate nella strada principale di Mandas. Nelle ultime settimane è capitato più volte che un gruppetto di maleducati si divertisse a strappare i fiori dai vasi e dalle fioriere del bed & breakfast di via Roma per poi lanciare sulle vetture in sosta nei paraggi.

Evidenti i disagi per i titolari del b&b costretti ogni volta a ripiantare i fiori nei vasi ornamentali esposti vicino alle finestre della struttura e per i proprietari delle auto che prima di rimettersi in marcia devono ripulire il parabrezza per non rischiare incidenti.

Nel centro dell’alta Trexenta si stanno ripetendo con sempre maggior frequenza episodi di maleducazioni e piccolo vandalismo, con spesso protagonisti gruppi di giovanissimi del paese. Di recente è stata presa di mira la Piazza Unità d’Italia, invasa da bottiglie di birra e di superalcolici, cartoni di pizza, sacchetti di plastica, mascherine usate e bicchieri di carta.

Nel periodo delle restrizioni anti-Covid, in barba a ogni misura di distanziamento sociale, si sono tenuti spesso festini non autorizzati. Preoccupa anche il riacutizzarsi del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne e nelle strade del paese.

