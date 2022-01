L’amministrazione comunale di Mandas sta completando i lavori per la riqualificazione del parco dedicato a David Herbert Lawrence, attraverso il quale potrà finalmente decollare il vecchio e ambizioso progetto finalizzato al rilancio del turismo lento e sostenibile.

Verrà allestita una suggestiva scenografia per raffigurare l’arrivo di Lawrence a Mandas che risale al 1921.

"La storica locomotiva, posizionata su un binario ricostruito per l’occasione, attraverso un meccanismo al suo interno riproporrà il fischio e la fuoriuscita del fumo e del vapore per offrire uno spettacolo suggestivo ai visitatori", dice il sindaco Umberto Oppus.

Intanto sono conclusi i lavori per la realizzazione della locanda Lawrence, vicino alla stazione. La Regione ha stanziato 150 mila euro per l’acquisto di arredi e attrezzature, la fase successiva sarà quella di predisporre una gara d’appalto per la gestione della struttura.

"La sala all’ultimo piano regala ai visitatori una prospettiva unica, che vuole anche essere un auspicio: quello di affacciarsi e guardare a una comunità che cresce e che migliora con la collaborazione di tutti", è stato il commento del vicesindaco Umberto Deidda.

A poche centinaia di metri di distanza è stato riaperto il parco Acquabona, sistemato e ripulito dall’amministrazione comunale in collaborazione con i gruppi di volontari. Al suo interno c’è un punto ristoro che verrà affidato in gestione a una società giovanile. Due gli obiettivi del progetto: creare nuovi posti di lavoro e garantire la custodia e la valorizzazione del sito.

