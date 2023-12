Ci sono i soldi e c’è anche il progetto: verranno realizzati a breve una serie di interventi finalizzati alla sistemazione e alla valorizzazione del cimitero comunale di Mandas. La Giunta comunale, convocata dal sindaco Umberto Oppus, ha approvato il progetto di riqualificazione della struttura che prevede la sistemazione della sala autoptica, l’acquisto e la posa in opera dei nuovi loculi, la manutenzione della guaina nei vecchi loculi, l’adeguamento dell'illuminazione e la realizzazione di un piccolo ufficio e del bagno per gli utenti. «Non solo – dice il primo cittadino – con questi lavori siamo in grado di eliminare una storica incompiuta e restituire ai mandaresi uno dei luoghi più cari della nostra comunità: la cappella cimiteriale».

Il progetto esecutivo – che segue quello preliminare – verrà approvato la settimana prossima, per poter appaltare i lavori entro il mese di gennaio. L’amministrazione comunale di Mandas ha incassato un finanziamento regionale di 80 mila euro, da integrare con 36 mila ricavati da fondi del bilancio dell’ente. «Adesso siamo pronti a lavorare per poter sistemare la Cappella Diana e poi penseremo anche al problema dell’ampliamento dell’area cimiteriale», conclude il sindaco Oppus.

