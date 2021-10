Guidava senza patente una macchina con assicurazione scaduta e già sottoposta a sequestro. Una serie di irregolarità che hanno messo nei guai un 54enne che è stato denunciato dai carabinieri di Mandas.

L’uomo è stato fermato a un posto di blocco al volante di una Punto a lui intestata. Dal controllo è emerso che la patente di guida gli era stata revocata nel 2012 e che fosse stato sanzionato per analoga violazione nel settembre 2020 e a maggio scorso.

L’auto, oggetto di sequestro amministrativo il 15 maggio 2021, gli era stata affidata in custodia giudiziale col vincolo di non utilizzarla. E ancora una volta è stata sequestrata ma affidata in deposito a una ditta convenzionata.

