È cominciata con un disservizio la settimana a scuola per alunni, docenti e personale del liceo artistico Foiso Fois di Monserrato, nella sede di via Cesare Cabras: manca l'acqua.

Un disagio piuttosto evidente, che però non ha interrotto le lezioni che sono regolarmente proseguite per tutta la mattina. Non sono arrivate ordinanze per un'uscita anticipata, mentre all'interno dei locali non è possibile utilizzare i bagni.

Per cercare di risolvere il problema sono intervenuti sul posto gli operai. Ma, a metà mattina, i problemi proseguono.

