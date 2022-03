Un 50enne di Quartucciu è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato per maltrattamenti in famiglia e minacce ai danni della moglie.

L’intervento degli agenti della Volante è avvenuto sabato nell’abitazione dei due e su richiesta della donna, vittima dell'ennesima lite in casa con minacce di morte da parte del marito convivente. L’uomo, che all’arrivo dei poliziotti si è mostrato fin da subito poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità e opponendo resistenza, è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

La donna ha riferito che i maltrattamenti sono iniziati verso la fine del 2020, quando le semplici liti verbali sono degenerate in violenze fisiche e psicologiche, anche con minacce di morte qualora avesse richiesto l'aiuto delle forze dell'ordine.

(Unioneonline/v.l.)

