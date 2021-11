Nuovo allarme della Protezione civile per l’ondata di maltempo che sta sferzando la Sardegna.

Questa volta l’allerta (anzi il pre-allerta) per rischio idraulico riguarda il livello della Diga Genna Is Abis e riguarda i territori a valle della stessa diga. Ovvero: Cagliari, Uta, Villaspeciosa, Decimomannu, Assemini e Elmas.

“Al fine di mantenere il livello dell'invaso relativo alla diga di Gennas Abis al di sotto della quota di massima regolazione – spiega una comunicazione degli enti competenti - si effettueranno delle manovre sulle paratoie relative allo sfioratore di superficie della diga di Genna Is Abis con rilasci a valle di entità variabile in relazione agli apporti idrici in ingresso".

