Si troverebbe disperso a Siliqua, e non a Nuxis come precedentemente segnalato dalle squadre d’emergenza in campo in Sardegna, la persona di cui si è persa traccia nelle ultime ore causa maltempo in Sardegna. Si tratta di uno dei cinque rimasti bloccati dalle avverse condizioni meteo a Monte Arcosu.

I vigili del fuoco, già sul posto, hanno attivato un elicottero da Alghero e una squadra di sommozzatori.

Due delle persone rimaste intrappolate si trovano a piedi alll’interno dell’Oasi del Cervo, altre due sono bloccate in un torrente all’interno di un fuoristrada, mentre la quinta persona, trascinata dalle acque all’interno di una Jeep Renegade, è quella attualmente dispersa.

Avviato un coordinamento interforze attraverso la Prefettura di Cagliari, che ha coinvolto anche il Soccorso Alpino a causa delle difficili condizioni del terreno.

L’elicottero dei Vigili del Fuoco è impegnato nel soccorso delle persone bloccate, mentre "Fiamma", l’elicottero dei Carabinieri, sta operando per le ricerche del disperso.

Le operazioni si stanno svolgendo in condizioni complesse, ma le squadre di soccorso stanno utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantire il successo delle operazioni di salvataggio.

(Unionenline)

© Riproduzione riservata