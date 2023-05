Tragedia sfiorata a Quartu, dove questa mattina un bus del Ctm è uscito di strada, sembra a causa di un malore che ha colpito l’autista nei pressi di piazza Monsignor Pala.

Dopo essersi sentito male l’uomo ha perso il controllo del mezzo che ha travolto l’impianto semaforico e alcune piante, finendo la sua corsa in un prato, contro un albero.

Solo per un caso fortuito non si sono registrati feriti. Il malore ha colpito l’uomo nei pressi di un incrocio pedonale e su una strada trafficata di auto. Dunque, riferiscono testimoni, poteva essere una strage.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso l’autista, trovato accasciato sul volante, ma che si è subito ripreso. Per lui solo qualche escoriazione.

In azione anche la polizia municipale per i rilievi di legge e per gestire la viabilità assieme a una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

