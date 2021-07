Momenti di paura a Geremeas dove un pensionato cagliaritano di 74 anni si è sentito male mentre ripuliva la piscina di casa. Sembra che l'uomo sia stato tradito da inalazioni di cloro: immediato l'intervento dei familiari che hanno lanciato l'allarme al 118. Sul litorale è così arrivata una ambulanza del 118 per i primi soccorsi. Si è però deciso di fare intervenire l'elisoccorso che ha in pochi minuti ha trasportato il pensionato al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato. Nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'uomo stava preparando la piscina per l'estate. Una operazione necessaria, di routine. Quello che è accaduto lo si può solo intuire: il pensionato potrebbe essersi sentito male tradito dal cloro che a quanto pare stava usando per pulire appunto la piscina. L'immediatezza dei soccorsi è stata sicuramente provvidenziale.

