Un trentenne è morto prima delle 14 a Su Giudeu, Chia, sul litorale di Domus de Maria: la vittima è un turista del Modenese di 30 anni che era al mare con due figli.

Stando a una prima ricostruzione, è stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. In suo soccorso sono arrivati i bagnini degli stabilimenti della zona (lì non ci sono operatori pubblici), anche con un defibrillatore.

I tentativi di rianimazione, anche quando sono giunti gli operatori del 118, si sono rivelati inutili. Nella zona, secondo le ultime informazioni, non è ancora stata attivata la postazione di primo soccorso costiero dell’Areus. Non è servito, purtroppo, nemmeno l’arrivo dell’elisoccorso.

