Le amiche l’attendevano nella sede della Consulta delle donne di Elmas, per la consueta riunione del giovedì. Ma Giuliana Vacca a quell’appuntamento ieri non è mai arrivata: è morta in via del Pino Solitario, colta da un malore improvviso. Aveva 76 anni.

Il cordoglio per la perdita è stato espresso sui social: «Giuliana carissima», scrivono le donne della Consulta, «la tua morte inattesa e rapida ci ha lasciate senza parole e con un grande vuoto dentro. Sei stata un grande esempio di vita e coraggio».

Sei andata via all’improvviso, prosegue la nota in ricordo di Giuliana Vacca, «e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo più ma ti ricorderemo sempre per il tuo spirito vivace. La tua presenza mancherà a tutte noi. Con commozione e grande affetto siamo vicine a Marcella e a tutta la famiglia in questo tristissimo momento di dolore».

