Tragedia sulla spiaggia di Perd’e Sali, nel litorale di Sarroch.

La vittima è un uomo di 73 anni, colpito da un malore mentre nuotava in mare. L’anziano non è più riuscito a restare a galla ed è stato inghiottito dalle onde, trovando la morte per annegamento.

A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, che hanno visto l’anziano in mare chiedere aiuto, per poi scomparire sott’acqua.

Sul posto è arrivata d’urgenza una motovedetta della Guardia costiera, assieme a un gommone partito dalla spiaggia.

L’uomo è stato così recuperato, ormai privo di sensi. Riportato a riva, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione da parte del personale del 118.

I tentativi di salvargli la vita sono purtroppo risultati vani.

