Un uomo è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dell’auto, che ha sbandato e colpito un muretto, per poi ribaltarsi.

E’ accaduto alle prime luci dle mattino sulla strada statale 554, in prossimità dello svincolo per il Policlinico, poco prima del ponte Emanuela Loi, in territorio di Monserrato.

Per soccorrere l’automobilista sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

In azione anche il personale del 118, che ha trasportato il conducente in codice giallo in ospedale.

Dei rilievi si sono invece occupati gli agenti della Polizia Locale di Monserrato, che hanno avviato anche gli accertamenti per chiarire cosa abbia innescato l’incidente.

(Unioneonline/l.f.)

