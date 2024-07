Le immagini della videosorveglianza dello stabilimento della Ecosansperate, di Macchiareddu, hanno ripreso in diretta l’incidente che è costato la vita a Simone Furia Calledda, l’operaio di 42 anni di Iglesias.

I carabinieri hanno consegnato i filmati al pubblico ministero Andrea Vacca, dove si vede distintamente Simone Furia Calledda travolto e ucciso dalla ruspa guidata da un collega e amico, Maurizio Boscu, che non si è accorto di nulla, probabilmente abbagliato dal sole e sicuro che in quel punto del piazzale non ci fosse nessuno.

L’aspetto più inquietante della tragedia è che sarebbe passato più volte sul corpo di Furia Calledda. Fatale, l’ha accertato ieri l’esame necroscopico affidato dalla Procura ai medici legali, lo schiacciamento del cranio sotto il peso della ruspa.

Nel registro degli indagati, oltre a Boscu, anche il responsabile legale della cooperativa, Ilario Crobu, 55 anni di Cagliari.

