Sestu si chiude nel lutto per la morte di Yuri Loi, 19 anni, avvenuta questa mattina in via Cagliari per un incidente stradale.

E in paese nel pomeriggio si sono moltiplicati gli interrogativi sull’opportunità di andare avanti con la sfilata carnevalesca che era stata programmata per oggi alle 15, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per Su Carraxeri Sestesu.

Sui social si sono susseguiti gli annunci dei gruppi che annunciavano di rinunciare a partecipare, in segno di rispetto per la famiglia della giovane vittima.

Così come tanti sono gli appelli che invitavano gli organizzatori a fare la stessa scelta.

A ridosso dell’orario fissato per la partenza di quella che doveva essere una festa, ecco l’annuncio ufficiale di Alessio Orrù, presidente dell’associazione Friends che organizzava l’evento: «Ci uniamo al dolore della famiglia e con il comune di Sestu annulliamo la manifestazione. Chiediamo a tutta la popolazione di darci una mano d’aiuto a sostenere le spese . Noi a malincuore annulliamo la manifestazione e vi chiediamo a tutti una mano d’aiuto». Segue un Iban.

