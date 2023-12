Lotta agli artifizi pirotecnici da parte dei carabinieri della Compagnia di Quartu in vista delle festività di fine anno e del Capodanno. I controlli sul territorio sono già scattati. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini.

Quella dei carabinieri va vista come azione di contrasto all’importazione ed alla vendita di fuochi artificiali e dei beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. I controlli saranno particolarmente rigidi con le forze dell’ordine che opereranno a Quartu, sul litorale e nei centri confinanti che fanno parte della stessa Compagnia di via Milano. Impegnati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e delle stazioni. L’obiettivo principale è quello di prevenire anche disgrazie legate all’uso indiscriminato di artifizi come “bengala, raudi e fontane luminose”, realizzati non a norma di legge che costano meno ma che sono pericolosissimi per l’incolumità di chi li usa e per le vittime sulle quali potrebbero cadere gli esplosivi.

Gli stessi carabinieri sono già mobilitati per il controllo delle strade in particolare per il rispetto dei limiti di velocità e di tutte le regole sulla circolazione stradale: non mancheranno sicuramente i posti di blocco e gli alcoltest quando verrà riscontrata la necessità.

Le pattuglie saranno coordinate dai capitani Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, e Ignazio Cabras, comandante del Nucleo radiomobile. Una presenza massiccia anche contro i raid vandalici, gli incendi su auto, furti e risse. Con appostamenti nei punti a maggiore rischio.

© Riproduzione riservata