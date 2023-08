Sì è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip del Tribunale di Cagliari l’allevatore ventunenne Alessio Desogus, 21 anni, accusato dell’omicidio volontario di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra accoltellato al Poetto di Quartu.

Dopo il fermo disposto dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi, questa mattina l’allevatore si è presentato davanti al giudice Roberto Cau per la convalida degli atti. Il gip ha confermato la custodia cautelare in carcere: il giovane resta in cella

Difeso dall’avvocato Maria Lucia Mancosu, il ventunenne non ha parlato davanti al giudice, ma aveva già risposto approfonditamente ad un lunghissimo interrogatorio col pubblico ministero.

© Riproduzione riservata