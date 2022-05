A causa di un errore materiale sulla documentazione presentata, la Commissione elettorale circondariale di Cagliari aveva escluso la lista “Risvegliamo Pula Toccori Sindaco” dalla possibilità di candidarsi alle prossime elezioni comunali in programma il 12 giugno. Ora invece è arrivata la decisione del Tar Sardegna, seconda sezione, che ha riammesso tutti i candidati, compresa la capolista.

Quindi a Pula la sfida per diventare il nuovo sindaco sarà a tre: Ilaria Collu, Francesca Toccori e Walter Cabasino.

Lo stop era stato dato perché nella parte del modulo riservata all’autentica delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, erano stati riportati gli estremi del documento di identificazione del pubblico ufficiale autenticatore (la stessa Toccori, nella sua qualità di consigliera comunale) e non del candidato.

I giudici amministrativi, facendo riferimento alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno ritenuto che "sia stata accertata la reale identità dei sottoscrittori da parte dell'autenticatore, rilevando in tal senso, in primo luogo, che l'autenticazione è stata apposta in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere comunale del sottoscrittore, le cui generalità sono riportate nella dichiarazione che precede l'autentica nello stesso foglio per ciascuna dichiarazione". Inoltre, il Tar ha sottolineato che "le ridotte dimensioni del Comune di Pula, di per sé, fa propendere per la conoscenza diretta dei sottoscrittori da parte dell'autenticatore". Come anche "la circostanza per cui l'autenticatore, nella sua qualità di consigliera comunale, è altresì il candidato a sindaco del Comune di Pula collegato alla lista 'Risvegliamo Pula Toccori Sindaco', nella quale i sottoscrittori delle dichiarazioni hanno accettato di candidarsi, risultando perciò ulteriormente suffragata la assunzione di responsabilità dell'autenticatore rispetto all'avvenuta identificazione dei sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione alla candidatura nella medesima lista".

