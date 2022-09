Verrà effettuata in queste ore la perizia necroscopica sulla salma della donna lombarda di 54 anni, morta l’altro ieri a Villasimius subito dopo un’immersione subacquea nelle vicinanze dell'Isola dei Cavoli.

Il medico legale – professor Roberto Demontis – dovrà stabilire la causa e la dinamica del decesso, avvenuto dopo la riemersione, quando la 54enne aveva già preso posto sulla barca d’appoggio. L'incarico gli è stato conferito dal pm Giua Marassi in seguito i primi accertamenti.

Il giudice ha disposto anche il sequestro della muta, del computer di immersione e di tutta l'attrezzatura da sub indossata dalla vittima.

La donna stava trascorrendo le vacanze in Sardegna col marito e martedì aveva deciso di partecipare a un’uscita di diving organizzata nel mare dell’Isola dei Cavoli, dove si è poi consumata la tragedia che ha suscitato grande cordoglio in tutta la zona e nel mondo dei sub.

