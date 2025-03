I parroci e le comunità di Pula, Domus de Maria, Villa San Pietro e Sarroch si incontreranno domani per un momento di unione spirituale e per portare avanti una collaborazione sempre più proficua.

L’incontro prevede il raduno alle 16 in piazza Del Popolo, dopo la preghiera introduttiva si terranno un breve pellegrinaggio verso la chiesa parrocchiale giubilare di San Giovanni Battista e la messa sul sagrato.

Durante la processione verrà portata dai giovani la croce giubilare diocesana, realizzata in ginepro da un gruppo di detenuti del carcere di Uta. Don Marcello Loi, parroco di Pula, invita i fedeli di tutto il territorio a partecipare: «Per l’occasione abbiamo pensato di compiere un segno di carità, ascoltando l’invito dell’arcivescovo nella sua lettera pastorale per il giubileo 2025 è stato deciso che la questua verrà devoluta a “Mi fido di noi”, progetto di microcredito promosso dalla Conferenza episcopale italiana e dalla Caritas. Si tratta di un aiuto concreto alle persone in difficoltà per riappropriarsi della propria dignità, divenendo protagonisti della loro vita e del loro futuro, ma anche un supporto ai territori per riscoprire la vocazione a essere comunità».

