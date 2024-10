Mercoledì 23 ottobre a Selargius mancherà l’acqua per i lavori di collegamento delle nuove reti idriche appena realizzate in via Rivoli, angolo via Matteotti, e in via Rossini, angolo via San Martino. I lavori rientrano nell'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna", tra cui appunto Selargius, che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Gli interventi riguardano le vie Rossini, San Martino, Rivoli, Crimea, Don Orione, Sardegna, San Pietro, San Marco, Garibaldi, Trieste, Moro, Fratelli Cervi. Complessivamente saranno interessati 3,5 chilometri di reti idriche. Mercoledì le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 16: durante questa fascia oraria sarà interrotta l'erogazione idrica esclusivamente nella zona tra via San Martino angolo via Matteotti fino all'incrocio con via Verdi e dall'incrocio fino a quello con via Crimea.

Programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovessero essere completati in anticipo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata