Sono in fase di realizzazione e completamento a Senorbì una serie di interventi sulle opere pubbliche.

Terminati i lavori finalizzati alla riqualificazione energetica del palazzo municipale e del parco giochi nella Piazza Padre Pio alla periferia verso Sant'Andrea Frius, nella cittadina della Trexenta sono ancora aperti i cantieri per la ristrutturazione della casa di riposo Papa Giovanni XXIII in via Brigata Sassari, l'ampliamento degli impianti sportivi Renato Sirigu e la messa in sicurezza del canale verso Arixi.

Nuovi investimenti riguardano invece la sistemazione delle strade urbane e dei collegamenti a penetrazione agraria.

Verranno realizzati a breve i lavori di messa in sicurezza del cimitero (è un progetto da 90.000 euro) e di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, in larga parte obsoleto (i punti luce presenti a Senorbì e nelle frazioni Arixi e Sisini sono riconducibili agli anni ’70 e ‘80) e perciò non adatto alle nuove sfide relative al risparmio energetico.

L’obiettivo è sfruttare le tecnologie digitali per ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i servizi rendendoli più efficienti e per garantire, allo stesso tempo, un’elevata qualità di vita ai cittadini.

