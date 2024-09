Lavori in corso per le strade di Assemini. Le opere manutentive promosse dall’amministrazione comunale si uniscono ai lavori intrapresi dai privati cittadini.

Tra gli interventi disposti dal Comune alcuni interesseranno via Sardegna: fino al 27 settembre, dalle 8 alle 18, verrà chiusa al traffico veicolare metà carreggiata nel tratto compreso tra il civico 37 e il 49. Per l’occasione viene disposto il senso unico alternato mediante moviere e il divieto di sosta temporaneo.

Ma non sono gli unici interventi posti in programma. Infatti in alcune vie verrà rimossa, sostituita o integrata la segnaletica stradale verticale. In particolare verranno installati due specchi parabolici: uno in corrispondenza dell’intersezione tra via Sonnino e via Tuveri con orientamento verso la località Sa Costera che agevoli l’immissione dei veicoli provenienti dalla via Sulis, l’altro che agevoli, invece, l’immissione dei veicoli provenienti dalla via Sonnino.

La segnaletica verrà inoltre integrata con la messa in posa del cartello “strada senza uscita” nell’intersezione tra via Sulis e via Bruscu Onnis visibile sia dai veicoli provenienti da quest’ultima con direzione di marcia dalla stazione ferroviaria Carmine-via Sulis, sia da quelli provenienti dalla via Sulis con direzione di marcia via Bruscu Onnis.

In località Truncu Is Follas, infine, verrà rimosso il pannello integrativo “eccetto autovetture” nella strada priva di denominazione toponomastica parallela a via Piscina Matzeu.

