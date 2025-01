Prepararsi per un giorno senz’acqua: è questa la raccomandazione per i cittadini di Quartucciu e dei comuni limitrofi, a causa della manutenzione straordinaria programmata sul potabilizzatore di Simbirizzi. Giovedì 9 gennaio, dalle ore 9:00 alle 17:00, l’Enas (Ente Acque della Sardegna) dovrà interrompere la produzione di acqua potabile per effettuare interventi urgenti su una turbina, compromettendo temporaneamente l’approvvigionamento idrico della zona.

Durante il fermo, l’erogazione idrica sarà garantita solo dai serbatoi cittadini. Tuttavia, il rischio di disservizi è concreto, specialmente se le scorte dovessero esaurirsi prima della riattivazione del servizio. Tra i problemi più probabili, cali di pressione, mancanza d’acqua e fenomeni di torbidità nelle prime ore di ripresa della distribuzione, che si stabilizzerà completamente entro la mattinata del 10 gennaio.

Il Comune invita dunque i quartuccesi a fare scorte d’acqua per affrontare eventuali difficoltà, limitando il consumo ai soli usi essenziali durante la giornata del 9 gennaio. Si raccomanda inoltre prudenza nel riutilizzare l’acqua nelle prime ore dopo la ripresa del servizio, fino a quando eventuali residui di torbidità non saranno eliminati.

Il Comune assicura che il personale tecnico è già al lavoro per minimizzare i disagi e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. «È un intervento necessario per prevenire problemi più gravi – spiegano gli uffici tecnici – e contiamo sulla collaborazione di tutti». Per ulteriori aggiornamenti, i cittadini possono consultare il sito web istituzionale o contattare gli uffici preposti.

