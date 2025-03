La strada provinciale per Porto Corallo – la frazione sul mare del Comune di Villaputzu – presenta un asfalto pieno di crepe e una segnaletica carente «che non si addice di certo ad una zona turistica».

Per questo gli imprenditori che a Porto Corallo ci lavorano lanciano un appello alla Provincia: «La strada – spiega Luciano Massessi, titolare del ristorante S’Allegusta e Sa Cassola (ex Top Sound) – versa in condizioni pietose. Sicuramente la costruzione del porto negli anni ottanta, col passaggio dei mezzi pesanti, ha contribuito alla rovina del manto stradale. Adesso però è importante intervenire, anche con dei piccoli aggiustamenti. Ne va della sicurezza di tutti».

Massessi sottolinea anche l’importanza della segnaletica «che continua ad essere carente se non assente del tutto. Problema ancora più sentito da quando è stato chiuso il ponte di ferro».

La scorsa estate l’amministrazione comunale di Villaputzu ha avviato un primo intervento per la messa in sicurezza di alcuni tratti all’interno del villaggio di Porto Corallo (altri interventi sono in programma). Adesso però ci si attende che anche la Provincia faccia la sua parte. La strada che da Villaputzu conduce a Porto Corallo durante la stagione estiva è una delle più trafficate del Sarrabus.

