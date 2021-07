Avrebbe lanciato pietre sulle auto in transito nella via Dell'Autonomia Sarda. Un giovane di Quartu è stato arrestato dai carabinieri di Quartu e della Stazione di Flumini che lo hanno anche trovato in possesso di quattro coltelli.

È successo nella mattinata quando alcuni automobilisti hanno chiamato in caserma sostenendo di aver visto un ragazzo lanciare delle pietro mentre transitavano sulla trafficatissima arteria. I militari, subito intervenuti, hanno bloccato il 25enne che li avrebbe minacciati con un coltello. Una volta perquisito, è emerso che addosso aveva altre tre coltelli. Da qui l'arresto per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Domani il processo.

