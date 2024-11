Una giornata di riflessione e impegno, per ricordare che la sicurezza stradale non è solo una questione di regole, ma di vite in gioco. La polizia stradale della Sardegna celebra la “Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada”, in programma domenica, con un evento che punta a coinvolgere i giovani e tutta la società civile.

Domani, al cinema The Space nel Centro Commerciale “Millennium” di Quartucciu, verrà proiettato il docufilm “La vita salta”, realizzato per Rai Documentari in collaborazione con la polizia stradale, che racconta le storie di chi ha visto la propria vita spezzarsi per sempre in un incidente stradale.

Saranno presenti circa 400 studenti delle scuole superiori, insieme a rappresentanti delle autorità civili e militari, per un momento di sensibilizzazione sui rischi e le responsabilità legate alla guida. «Sulla strada non si scherza e la vita è un bene prezioso», è il messaggio centrale della polizia stradale, il cui obiettivo è rendere i ragazzi consapevoli dei comportamenti sbagliati che possono avere esiti tragici.

La giornata si inserisce in un impegno più ampio che vede l’Italia, insieme ai Paesi europei, lavorare per dimezzare le vittime della strada entro il 2030 e azzerarle entro il 2050. Un obiettivo ambizioso che richiede prevenzione, informazione e, soprattutto, una nuova cultura della sicurezza.

© Riproduzione riservata