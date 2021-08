I carabinieri di Muravera, a seguito di accurate indagini, hanno denunciato per truffa aggravata una 33enne ivoriana, residente a Castellanza in provincia di Varese.

La donna alcuni mesi fa si era fatta accreditare tramite una ricarica PostePay la somma di 187 euro da un 23enne di San Gavino Monreale, residente a Muravera, il quale dopo aver posto in vendita su una nota piattaforma di e-commerce un monopattino elettrico di notevole pregio al prezzo di 240 euro, aveva poi concordato con la donna le modalità di pagamento e spedizione. Aveva quindi ricevuto una mail contenente la falsa ricevuta di un bonifico che sarebbe stato compiuto dalla straniera nei suoi confronti, e che presentava un importo di 447 euro effettuato per errore e per il quale si richiedeva indietro la somma eccedente. Il giovane procedeva dunque con il rimborso, realizzando poi successivamente che si trattava in realtà di una truffa.

Ricostruendo il movimento del denaro gli uomini dell'Arma sono ancora una volta riusciti ad identificare l'autrice del raggiro che avrà un processo a Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata