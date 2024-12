La magia del Natale si rinnova, a Uta, con l’accensione delle quarantamila luminarie della casa Spanu. In via Is Carrubeddas, anche quest’anno, prende vita la casa di Babbo Natale, e le sue luci, che riproducono il Polo Nord, illuminano il paese.

«Da undici anni ricreo l’ambientazione natalizia, è un sogno che mi porto dietro da quando ero bambino», afferma Claudio Spanu, 41 anni, che, assieme alla moglie Teresina Mocci, 42 anni, allestisce la sua abitazione per la ricorrenza. «Impiego circa un mese per montare l’impianto di luci, un lavoro impegnativo e ogni anno aggiungo qualcosa».

La coppia all'ingresso della casa (Foto: Cucca)

La casa, con il suo ampio cortile, è meta di tanti appassionati e curiosi, che vengono qui, dopo dalle 18, ora dell’accensione delle luci, per ammirare lo spettacolo, o per scattare delle foto e dei selfie. «Parto sempre da un progetto che elaboro durante l’anno, poi a novembre inizio l’allestimento», racconta Claudio, l’unico che porta avanti questa tradizione nel paese. I colori delle luminarie, bianche e azzurre, riproducono il paesaggio polare, con il babbo Natale animato che spunta dal cammino. «Ho partecipato a vari concorsi regionali per gli allestimenti natalizi, e qualche anno fa ho vinto anche un primo premio, in altri mi sono classificato tra le prime posizioni, ma in fondo resta una mia passione», conclude Spanu, immerso nell’ambientazione da favola.

