Una festa per bambini e adulti con tanti eventi nell'Isola in linea con una tradizione molto sentita. A Pula l'Epifania viene celebrata sino alle 18 con un presepe vivente in vico Chiesa. Tanti momenti: dalla ferratura dei cavalli effettuata da un maniscalco al processo di produzione del formaggio con le tecniche più antiche sino all'arrivo dei Re Magi.

L'occasione per mettere in mostra tradizioni e consuetudini che continuano ad alimentare la vita della comunità. L'organizzazione del presepe vivente è affidata al gruppo folk Nora.

© Riproduzione riservata