Hanno messo in vendita sul web esemplari di pernice sarda, catturati e detenuti illegalmente. Ma all’appuntamento con gli acquirenti hanno trovato una sorpresa.

Ricevuta la segnalazione del mercato clandestino, si sono messi all’opera gli uomini del Nucleo Investigativo dell'Ispettorato di Cagliari e il personale della stazione Forestale di Isili.

All'appuntamento concordato si sono presentati in borghese i Forestali del Nucleo Investigativo: appena ricevuta la gabbia con tre splendidi esemplari di pernice sarda, si sono qualificati sequestrandole e denunciando per commercio di fauna selvatica le due persone responsabili del reato.

Le accuse sono cattura e commercio illegale di fauna selvatica: rischiano sino a sei mesi di reclusione e l'ammenda sino a 4mila euro.

Il mercato clandestino di fauna selvatica viva, spiegano gli inquirenti, “è un fenomeno in evoluzione e generalmente rivolto ad acquirenti interessati al ripopolamento di zone di caccia faunisticamente in degrado o per un utilizzo come richiamo vivo, pratica questa vietata in Sardegna”.

Gli animali sequestrati, dopo visita veterinaria al Crav dell'Agenzia Forestas, saranno rimessi in libertà in una zona protetta.

(Unioneonline/D)

