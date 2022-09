Incendio questo pomeriggio intorno alle 15 a Isili. Le fiamme hanno coinvolto un edificio disabitato in Piazza Repubblica.

I Vigili del fuoco, dopo le segnalazioni giunte al numero di emergenza 115, hanno inviato sul posto la squadra di pronto intervento del distaccamento di Mandas.

I pompieri hanno operato con un’autopompa e il supporto di un’autobotte per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Escluso il coinvolgimento di persone.

Durante le operazioni di spegnimento sono state individuate e messe in sicurezza alcune bombole di gpl. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/L)

