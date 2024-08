A partire da domani riapre il pronto soccorso di Isili.

«Problema risolto», fa sapere la Regione: la struttura era stata chiusa per mancanza di personale con un medico malato e un altro trasferito per ordine del giudice del lavoro.

La Asl di Cagliari era riuscita ad assicurare un’apertura per sole 12 ore al giorno. Poi aveva fatto sapere che l’attività era sospesa perché «attualmente i dirigenti medici in servizio non potranno garantire i turni nei prossimi giorni».

Una situazione che il sindaco di Isili, Luca Pilia, aveva definito «assurda» chiamando alla mobilitazione i colleghi del territorio con un unico obiettivo: far riaprire il reparto. Cosa che da domani accadrà.

