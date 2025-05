La Tac dell’ospedale di Isili dalla prossima settimana non sarà più operativa. Troppo vecchia, con tecnologie obsolete: così la Radiologia si prepara a salutare il macchinario, in attesa di uno nuovo. I pazienti, nel frattempo, saranno dirottati al Santissima Trinità di Cagliari. Il tutto in attesa che il nuovo macchinario di ultima generazione, finanziato con i fondi del Pnrr, sia pronto all’uso.

Come spiega l’azienda ospedaliera in una nota, si tratta di «un apparecchio di ultima generazione in grado di eseguire esami in maniera più rapida e più precisa, in un'ottica di riammodernamento del parco tecnologico aziendale e in particolare dei presidi ospedalieri periferici».

Tra il “pensionamento” della vecchia Tac e l’arrivo della nuova passeranno «un paio di mesi». Un periodo che «molto probabilmente potrà creare qualche disagio ai pazienti anche se l'Azienda sta cercando di minimizzare al massimo le problematiche, mettendo in essere tutte le azioni per definire modalità e percorsi operativi. L'ospedale Santissima Trinità di Cagliari supporterà i pazienti per tutta l'attività diagnostica, prendendo in carico i pazienti che saranno riprogrammati per tutti gli esami già pianificati. Nel contempo, l'ASL n. 8 sta valutando l' acquisizione di una TAC mobile in grado di garantire la continuità diagnostica e assistenziale».

