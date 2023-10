Verrà attivato un tavolo tecnico per risolvere il problema dei bovini inselvatichiti e degli ungulati con cui convivono i residenti di Pula, Villa San Pietro, Sarroch, Domus de Maria, Teulada e Masainas.

Nel vertice convocato in prefettura - al quale hanno partecipato i sindaci dei paesi interessati, l’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, i funzionari di Forestas, dell’assessorato alla Sanità, del Corpo forestale e del Servizio veterinario della Asl – è emersa la volontà di affrontare la questione bovini e ungulati una volta per tutte.

Walter Cabasino, sindaco di Pula – paese che quotidianamente tocca con mano le difficoltà di convivere con una mandria di un centinaio di capi bovini inselvatichiti, e una quantità indefinita di cervi e daini che arrivano ormai nel centro abitato – è soddisfatto dell’incontro: «Dopo un approfondito e proficuo esame dei problemi riconducibili a bovini, cervi e daini, l’assessore Porcu ha preso l’impegno di convocare una riunione in assessorato con tutti i rappresentanti presenti all’ultimo vertice, con l’obiettivo di attivare un tavolo tecnico per la soluzione del problema. L’assessore Porcu si è fatto carico di coordinare il gruppo di lavoro, per trovare in tempi rapidi soluzioni condivise con le amministrazioni locali: ci auguriamo che questo sia il passo giusto per affrontare una volta per tutte il problema dei nostri paesi».

