Due incidenti stradali nelle strade dell'hinterland.

A Capitana due moto si sono scontrate per cause in via di accertamento con i conducenti subito soccorsi e accompagnati in ospedale. Sul posto stanno operando gli agenti della Polstrada.

Nella via Delle Serre, a Quartucciu, un ciclista è stato travolto da un camion ed è finito in ospedale. Sul posto i carabinieri di Quartu.

