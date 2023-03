Incidente sulla statale 131.

Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, allo svincolo per Sestu-mercato ortofrutticolo all'ingrosso, davanti a Eva Arredamenti.

Fortunatamente nessuno degli occupanti delle macchine è rimasto ferito gravemente.

La strada è stata chiusa.

