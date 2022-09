È un 56enne di Selargius l’uomo rimasto ferito questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio tra la 554 e la via Torrente a Selargius. Viaggiava a bordo di una moto Honda Hornet che, per cause da accertare, si è scontrata contro un’auto guidata da un 74enne di Sinnai.

Il centauro, dopo l’impatto, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Il conducente della macchina si è fermato subito per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme. Sono quindi intervenuti un’ambulanza del 118, che ha trasportato il motociclista in ospedale in codice rosso: ha riportato un trauma facciale e toracico, e gli agenti della Polizia municipale di Selargius che ora stanno ricostruendo la dinamica.

Nella zona si sono registrati rallentamenti alla circolazione stradale.

(Unioneonline/s.s.)

