Un drammatico incidente, quello che si è verificato nel pomeriggio sulla 195, a Santa Margherita di Pula. Uno schianto moto-pullman che è costato la vita a un ragazzo di 24 anni. Complesse le operazioni per liberare la strada, che è stata bloccata.

Il traffico è andato in tilt: la viabilità, infatti, è stata deviata su una strada secondaria, una sterrata non in grado di contenere il pesante traffico del ritorno dalle spiagge in una domenica di tarda estate.

La coda di auto sulla strada secondaria (L'Unione Sarda)

La deviazione, da circa 3 km, prosegue costeggiando il Forte Village. Barracelli e Polizia locale di Pula impegnati nel tentativo di far defluire le auto.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata