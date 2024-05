Ennesimo incidente questa mattina poco prima delle 7 all’incrocio della strada Statale 130 all’altezza di Decimomannu.

Sono state coinvolte tre auto e dalle prime ricostruzioni la dinamica sembra abbastanza chiara: una Volkswagen Polo nera che viaggiava in direzione Decimomannu, con all’interno tre donne, non si è fermata allo stop impattando contro una Mercedes Vito bianca nella quale si trovavano tre operai diretti a Cagliari. A sua volta il mezzo da lavoro ha colpito, ribaltandola, una Dacia Duster bianca guidata da una donna, che in quel momento era ferma allo stop.

L'incidente sulla 130 (foto Manca)

Il bilancio è di tre feriti, tutti trasportati in ospedale in codice rosso: una bambina di 12 anni con trauma cranico commotivo, una donna, estratta con difficoltà dall’auto, con un trauma cervicale e un’altra donna con traumi contusivi.

Sono sopraggiunti sul posto i vigili del fuoco e quattro ambulanze: una medicalizzata da Cagliari, l’infermieristica India 19 da Uta, Alpha 35 da Elmas e i volontari di Monastir.

Traffico congestionato e code per circa un chilometro.

